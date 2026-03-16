京都府の同志社国際高によると、転覆した船に乗船した18人は、同校の計約270人で14〜17日の予定で沖縄を訪れていた。18人は班別行動の「辺野古コース」に参加して転覆した船に乗り、うち数人が病院に搬送されたという。