俳優の大泉洋（５２）、斎藤工（４４）、池松壮亮（３５）が１６日、都内で行われたサントリーの「ＴＨＥＰＥＥＬ」商品説明会＆新ＴＶ―ＣＭ発表会に登場した。池松は「シャープで、それぞれネタがあって面白いＣＭができた」と自信をのぞかせ、「これからお花見もありますし、夏もきます。いよいよＴＨＥＰＥＥＬの出番。たくさん楽しんで」と呼びかけた。新商品は?果皮でつくったサワー?ということで、３人はレモンの