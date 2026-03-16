俳優の窪塚洋介、亀梨和也が表紙・巻頭グラビアを飾るライフスタイルウェブマガジン「ＧＯＯＤＡ（グーダ）」Ｖｏｌ．８８が１６日、公開された。同ウェブマガジンは、手にするだけで毎日ちょっとハッピーな気持ちになれる。そんな、とっておきを紹介している。新生活の足音が聞こえてくる今号のカバーには、ドラマでの共演を経て、公私ともに強固な絆で結ばれた窪塚と亀梨が登場。インタビューページでは、最強の?バディ?とし