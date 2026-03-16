【シリコーンポーチ DUALSHOCK】 3月17日～ 順次発売 価格：2,178円 funboxは、「シリコーンポーチ DUALSHOCK」を3月17日よりバラエティ雑貨店、書店、文具店、家電量販店などにて順次発売する。価格は2,178円。 本商品は、初代「PlayStation」のアナログコントローラー（DUALSHOCK）の形状を忠実に再現したポーチ。象徴的な