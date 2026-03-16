カーリング男子の世界選手権（２７日開幕、米国）を控える日本代表のＳＣ軽井沢クラブが、４年後に向けて新たな一歩を踏み出す。２０２５年１２月の世界最終予選で敗れ、２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場は逃すも、３０年にフランス・アルプス地方で開催される五輪を見据えてリスタート。１６日には長野・軽井沢市内で記者会見を行い、フォースの柳沢李空は「五輪サイクルが終わってまた次の五輪に進んでいく。（チームの）