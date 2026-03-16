◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は春場所９日目に休場を届け出た西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）の診断書を公表した。「左足関節捻挫、左変形性足関節症、左アキレス腱周囲炎令和８年３月８日受傷。再度同部位を受傷し疼痛増悪。アキレス腱周囲および足関節外側の疼痛あり。上記診断のため受傷日より約１か月の安静加療を要する見込み」と記されていた。阿武剋は今場所２日目から「