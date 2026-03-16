韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、大会運営の在り方について「過度に米国中心の大会」などと批判した。 「WBCは『野球のワールドカップ』としての発展は進んでいる」今大会で第6回を迎えるWBCは、20か国・地域が参加し3月5日に開幕した。 1次ラウンドは、5チームがプールAからプールDの4つのグループに分かれ、それぞれ総当たり戦を