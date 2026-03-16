これは私自身の話です。専業主婦として、5歳の息子Rと過ごす毎日を何よりも大切にしてきました。生活は節約続きでしたが、息子が小学校に上がるまではそばにいようと決めていたのです。ところがある日、働いているママ友のCさんから、その選択を批判する言葉を向けられてしまいました。この出来事をきっかけに、他人の考えに振り回されるのではなく、自分の価値観をしっかり持ち、自分で選んだ道を信じて進むことの大切さを強く実