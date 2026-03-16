◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来２度目の優勝に王手をかけた。一方、１点差の９回２死三塁の好機で、フルカウントからの最後の１球は、ＭＬＢ公式サイトの配球チャートでも低めに外れるボールゾーンに表示されながらもストライク判定。まさかの判定にドミニカ共和国ナインは呆然