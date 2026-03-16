WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が15日（日本時間16日）に行われ、米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。優勝候補同士の息詰まる熱戦に、日本人ファンからは様々な声が上がった。本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った米国。ドミニカ共和国も自慢の強打を封じられたとはいえ、最後の最後までわか