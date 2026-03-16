Da-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド「Natural Lag 」が、東武鉄道及び同社が運行する「SPACIA X」とコラボレーションした「Step By Step」のミュージックビデオを公開した。「Step By Step」は2024年に東武鉄道アニメーションCMのタイアップ楽曲としてリリースされ、沿線を利用している人々やNatural Lagのファンからはおなじみの明るいポップナンバー。MV内では、浅草駅を出発した「SPACIA X」に乗車したNatural Lagのメン