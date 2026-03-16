エクセルシオールのデン・アイル監督も脱帽オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が、対戦相手の指揮官から最大級の賛辞を浴びている。現地時間3月15日に行われたエールディビジ第26節で、フェイエノールトはエクセルシオールと対戦し2-1で勝利。試合後、敗れたエクセルシオールのルーベン・デン・アイル監督が上田の能力を高く評価した。専門メディア「FR12」が報じている。試合はエクセルシオールが先制する展開