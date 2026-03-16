TikTok Japanは3月13日、音楽配信サービス「Apple Music」と連携した新機能として「楽曲をフル尺再生(Play Full Song)」と「リスニングパーティー(Listening Party)」を発表した。これらの機能は、日本を含む世界各地で今後数週間で順次利用可能になる予定。 「楽曲をフル尺再生(Play Full Song」 「楽曲をフル尺再生」により、Apple Musicの加入者はTikTokアプリから離れることなく、同アプリで見つけた