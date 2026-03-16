モスバーガーが提供する、朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアル。「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」が、新しく発売されます☆ モスバーガー「朝モス」リニューアル 販売開始日：2026年3月18日（水）〜販売時間：オープンから午前10時30分まで販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）※「朝モス」を販売していない店舗もあります※