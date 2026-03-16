不動産不況が長引く中国で、2月の新築住宅価格指数が主要70都市の7割以上にあたる53都市で、前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の16日の発表によりますと、2月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち天津市や重慶市など53都市で、前の月から下がりました。上昇したのは北京市や上海市など10都市で、広東省広州市など7都市は前の月から横ばいでした。指数の下がった都市は全体の7割以上にあたり、前の月から9都市