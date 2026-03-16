自分の個性や夢を大切にしながら、美しくチャレンジし続ける“現代のリアルバービー”を称えるアワード『Barbie Icons -Shaping our World-』が初開催。16日に東京・渋谷の実践女子大学で授賞式セレモニーが行われた。【全身ショット】さすがです…！クールな白スーツで登場した笹川友里話題のドラマやテレビ番組に出演し、目覚ましい活躍を続ける俳優の渋谷凪咲、「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」