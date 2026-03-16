自分の個性や夢を大切にしながら、美しくチャレンジし続ける“現代のリアルバービー”を称えるアワード「Barbie Icons -Shaping our World- 授賞式セレモニー」に、受賞者である渋谷凪咲さん、笹川友里さん、Ruuさんらが登壇しました。【写真を見る】【 渋谷凪咲 】夢は「少女のような大人」どんな時も「無邪気に軽やかに柔軟な心で」?バービーちゃんが大好きで、小さい頃からたくさん一緒に遊んできた?という渋谷さんは、冒頭