昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内のホテルで開催され、愛弟子の女子プロゴルファー佐久間朱莉（23＝大東建託）、木戸愛（36＝日本ケアサプライ）らが出席した。昨季年間女王の佐久間は中学時代から指導を受けてきた。開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー5勝目を挙げ、前日まで台湾で行われた第2戦台湾ホンハイ・レディースではツアー史上初の開幕2連勝こそ