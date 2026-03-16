元ＴＢＳアナウンサーでＮｅｗＭｅ株式会社ＣＣＯの笹川友里（３５）が１６日、東京・渋谷の実践女子大学で行われた「ＢａｒｂｉｅＩｃｏｎｓ−ＳｈａｐｉｎｇｏｕｒＷｏｒｌｄ−授賞式セレモニー」に登壇した。真っ白なスーツ姿でピンクのカーペットを歩いて登場。「感激しております。ありがとうございます」と感謝を述べた。笹川は制作ＡＤ、アナウンサー、モデル、実業家と異色の経歴で新たなことにチャレンジ