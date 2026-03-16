ダイソーで見つけた浴室床用スポンジ。普段使用している有名メーカーの1,000円近い商品に似ているなぁと思いつつ、使ってみて驚き…！なんと、ダイソーの商品のほうが扱いやすかったんです。汚れ落ちも良く、100円なのでリピートしやすい点も魅力。これはさすがにメーカーが泣くレベルで凄いと思いました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：浴室床のがんこ汚れスッキリスポンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：6.5cm×3.