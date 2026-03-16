ジンエアーは、3名以上の家族を対象に「シートパック」の割引キャンペーンを3月9日から10月31日まで実施する。小児同伴の3名以上が対象で、日本発韓国行きの全路線で、受託手荷物15キロと座席指定、優先手荷物1個がセットになった「シートパック」を1人あたり1,000円割り引く。ホームページ会員のみ先着666名限定で、クーポンの取得の後に利用ができる。決済は日本円のみ、日本語ウェブサイトとアプリでのみ購入できる。