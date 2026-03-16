ダイソーの季節もの売り場をチェックしていると、アパレルショップで扱っているようなおしゃれな帽子を発見！さっと被るだけで可愛く、身長が高く見えるのも魅力。軽くて蒸れにくく、手洗いもできるので、春夏のお出かけに活躍します♪お値段は330円（税込）と神コスパのアイテムなので、詳しくチェックしてみて。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストローハット価格：￥330（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販売ショップ