ダイソーをチェックしていると、今ひそかにブームのビリヤニの素を発見！1から作るとかなり手間ですが、これなら炊飯器で炊くだけで、本格的な味わいをおうちで楽しめます。108円（税込）とお手軽ながら毎日食べたくなるような満足度が高いので、試す価値ありですよ♪実際に作ってみたので、ぜひ参考にしてみて。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インド風炊き込みご飯ビリヤニの素価格：￥108（税込）内容量：3〜4人前1