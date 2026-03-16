上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地３月15日、エールディビジ（オランダリーグ）の第27節でエクセルシオールとホームで対戦。上田の２試合連続２ゴールを奪う活躍で、２−１の逆転勝利を飾った。日本代表FWが勝利の立役者となったなか、直近のリーグ戦５試合連続でフル出場していた渡辺はこの試合を欠場。突然のメンバー外にファンからは心配の声が上がった。オランダメディア『FR12.NL』によると、ロビン・