SKE48の相川暖花さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。11歳時の写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】SKE48・相川暖花の11歳時の写真11歳と22歳の比較ショット相川さんは「エントリーNo.1の相川(11歳)と今日の相川(22歳)」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が11歳時、2枚目が現在の姿です。比較すると、あどけない顔つきから垢抜けた印象を受けます。また、相川さんは「今日でオーディション合格から11年でした！」と