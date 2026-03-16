自身のInstagramを更新し、35歳の誕生日を迎えたことを報告。美脚が際立つプライベートショットを公開しました。【写真】北乃きいの美脚「35歳には見えませんね」北乃さんは「本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いダウンコートにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートで、すらりとした美脚を披露し