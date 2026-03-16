16日、ミャンマーの首都ネピドーの下院に登院し手続きする議員ら（共同）【ネピドー共同】軍事政権下のミャンマー首都ネピドーで16日、1月に終了した総選挙の結果に基づく新たな下院議会が招集された。月内にも上院を含む議会を招集し、その後に国家元首となる大統領を選出する。総選挙は親軍勢力が圧勝。2021年のクーデターで成立した軍政は、新議会招集で親軍政権を樹立させ「民政移管」を演出する狙い。16日は早朝から議員