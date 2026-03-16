第6回WBC準決勝●ドミニカ共和国1−2米国○＜現地時間3月15日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表が現地時間15日、米国代表に逆転負け。3大会ぶりの決勝進出はならなかった。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕スキーンズに対峙したドミニカ共和国は2回裏、6番ジュニオール・カミネロが左翼スタンドへの3号先制ソロ。大会新記録となるチーム通算15本目の本塁打