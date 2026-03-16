西武は16日、山田陽翔投手がコンディションの改善を目的に3月9日に神奈川県内の病院で、右肘関節鏡視下クリーニング術を受けたと発表した。実戦復帰まで4ヵ月を要する見込み。山田はプロ3年目の昨季、49試合に登板して、3勝3敗17ホールド1セーブ、防御率2.08と飛躍を遂げる1年となっていた。