父親が都心のマンションを相続したと聞き、便利な場所であれば住んでみたいと考える人は多いでしょう。自分で購入した物件ではなく相続したものなのに、家賃を要求されたら不満を抱くケースもあるのではないでしょうか。 親子なのに……と感じるかもしれませんが、実はこの家賃設定には税務上の理由があるのです。本記事では、無償で借りる「使用貸借」に潜むリスクと、税金問題について解説します。 親子間の