ロッテ・西野勇士が17日の阪神とのオープン戦に先発する。西野は球団を通じて「ここまでコンディションも良くなってきているので、明日はテンポよく打者と勝負したいと思います」とコメント。西野は前回登板の8日の日本ハム戦は4回を投げ4失点だった。