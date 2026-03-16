【東京インフィオラータ2026】 開催期間：3月21日～5月18日 一般社団法人花絵文化協会は、「東京インフィオラータ2026」を都内5会場で3月21日から5月18日まで開催する。 「東京インフィオラータ2026」は、“東京を花絵の都”として新たな景色を創出し、様々な人々と感動を共有できる世界に誇れる文化を育てることを目的としたイベント。花びらや自然素材を使って地面