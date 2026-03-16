4月5日に阪神競馬場で行われる大阪杯（G1・芝2000m）に出走予定のダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）の鞍上が坂井瑠星騎手に決まった。管理する安田翔伍調教師が16日、自身のX（旧Twitter）で明らかにした。安田調教師は投稿で「4月5日(日)大阪杯を予定しているダノンデサイルの鞍上は、戸崎騎手が騎乗停止のため未定でしたが、坂井瑠星騎手に決定しました事をご報告します」と説明した。【画像】ダノンデサイル鞍上は坂井