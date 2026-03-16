【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの安田美沙子が3月14日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】43歳2児のママタレ「旦那様との身長差が素敵」結婚12周年の夫婦ショット◆安田美沙子、結婚記念日を報告安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」「12年かぁ…早いなぁ…」と、結婚12周年を迎えたことを報告。「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取