【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の福留光帆が3月15日、自身のInstagramを更新。出演番組などでの衣装姿を多数公開し、話題となっている。【写真】大喜利話題の22歳元AKB「脚が綺麗すぎる」美脚全開ミニスカショット◆福留光帆、ミニスカ衣装で際立つ美脚披露福留はテレビ出演などの際の衣装姿を多数投稿。テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演した際の水色のシャツにグレーのミニジャンパースカ