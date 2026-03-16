ボーイズグループCORTISが日本の大型フェスに相次いで出演し、安定したパフォーマンスでファンの心を掴んだ。CORTISは、3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす2005年にスタートした「東京ガールズコレクション（TGC）」は、ファッションと音楽を融合させた日本を代表するイベントの一