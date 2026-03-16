〈ヤヨイサンフーズ･常務取締役営業本部長･栗田晋吾氏〉業務用冷凍食品大手のヤヨイサンフーズは、商品の9割以上を国内自社工場で生産する、業務用冷食業界では類まれな強みをもつトップクラスのメーカーだ。同社では現在、生産拠点として、清水工場(静岡市清水区)、九州工場(福岡県大牟田市)、長岡工場(新潟県長岡市)、気仙沼工場(宮城県気仙沼市)の4工場を構える。本稿ではヤヨイサンフーズ･常務取締役営業本部長の栗田晋吾氏に