「スカしてる」、「ナルシスト」、「ええかっこしい」…ｅｔｃ。学校でも会社でも、ムダにかっこつけた言動をしたがる男性は、女性から陰口をたたかれやすいものです。少しでも思い当たるフシがある男性は、早急にキャラを軌道修正したいところ。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考にして、「女性から『カッコつけた言動が鼻につく』と思われる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】威張る