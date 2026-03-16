◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来、２度目の優勝に王手をかけた。強豪との大一番に、デローサ監督は「５番・三塁」に、中軸を託していた強打のブレグマンではなく、２４歳のヘンダーソンを起用。これが的中し、逆転劇が実現した。ヘンダーソンは１点を追う４回先頭での第２打席