◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）嵐・二宮和也が米マイアミで開催されているＷＢＣの決勝戦へ向けて、日本を出発したことを報告した。１６日に自身のＸ（旧ツイッター）で「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字を付けてポスト。二宮はＷＢＣを配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務めており、宮崎で行われた強化合宿を訪れ、１次