西武は16日、26年シーズン開幕に合わせて選手による車内放送など「ライオンズ応援施策」を実施すると発表した。球団によると、17日のオープン戦・楽天戦を皮切りに、1軍戦開幕日に狭山線（西所沢〜西武球場前）で選手による車内放送を実施。今季がラストイヤーとなる栗山巧外野手（42）、ベテランの中村剛也（42）らが放送を担当。今年は池袋線、新宿線、拝島線、国分寺線でも一部の日程で放送が行われる。