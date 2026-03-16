自分の個性や夢を大切にしながら、美しくチャレンジし続ける“現代のリアルバービー”を称えるアワード『Barbie Icons -Shaping our World-』が初開催。16日に東京・渋谷の実践女子大学で授賞式セレモニーが行われた。【全身ショット】まさに”リアルバービー”！ピンク色のドレスで登場した渋谷凪咲話題のドラマやテレビ番組に出演し、目覚ましい活躍を続ける俳優の渋谷凪咲、「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女