元タレントの木下優樹菜さん（38）が14日、Instagramのストーリーズを更新。次女・茉叶菜さんが寝ている様子を公開した。【映像】木下優樹菜さんの次女が寝ている姿13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。Instagramで寝ている茉叶菜さんの顔出しショットを披露すると、「可愛い」「横顔がそっくり」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。10歳次女が寝ている姿を公開1