研究・教育拠点が集まる筑波研究学園都市（茨城県つくば市）で、約２５の研究機関が「筑波研究教育機構（仮称）」を設立する方針を固めた。筑波大が発表した。２３日に構想協議会を発足させる。筑波大や気象研究所、防災科学技術研究所、宇宙航空研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構などのほか、民間から製薬大手のエーザイやアステラス製薬が参加する。材料や半導体、エネルギー、量子、人工知能（ＡＩ）、創薬などの分