俳優の石田ゆり子（56）が15日、Instagramを更新。生活感あふれる広々としたリビングを披露し、注目を集めている。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）Instagramで「#ハニオ日記」とハッシュタグをつけ、飼い猫の“ハニオ”目線でつづった自宅でくつろぐペットたちの様子を公開している石田。「ほんとにほんとにステキなおうち！」「ゆりこさんのおうちはとっても居心地が良さそう」など、さまざまな反響が