「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１−２米国代表」（１５日、マイアミ）ドミニカ共和国代表が米国に接戦の末敗れ、優勝した第３回大会以来となる決勝進出を逃した。執念の激闘も１点差に泣いた。ドミニカは二回、カミネロがスキーンズから左中間へ先制ソロを放った。今大会１５本目のアーチとなり、２００９年の第２回大会でメキシコが作った大会記録（１４本）を更新。歴史的な一発で試合の主導権を引き寄せたかに見え