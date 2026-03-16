3月14日と15日に実施した今回のFNN世論調査の結果を支持政党別に分析し、有権者が求める国会論戦の姿を探る。“保守”層でも顕著な下落を見せた内閣支持率高市内閣の支持率は67.1％だった。2月調査の72％から4.9ポイント下落し、依然として高水準ではあるものの2025年10月の政権発足以来初めて60％台となった。今回3％以上の支持が集まった政党の支持層別に内閣支持率を2月調査と比較すると、高市内閣を「支持する」と答えた人の割