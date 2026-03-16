M−1グランプリ2025優勝のたくろうと準優勝のドンデコルテの4人が、15日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。ドンデコルテの渡辺銀次（40）がモテ期到来も注意点を指摘された。占い師の星ひとみさんに「すさまじいモテランキングに入っている」と占われた渡辺。ただ、「4月はハニートラップ、ヤバイ人に注意」と言われると、渡辺は「全部引っかかりそうだな。トラップかけて来た人を