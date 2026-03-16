トヨタ本気の「“超絶レトロ”な高級車」に反響あり！2026年3月現在、自動車業界では最新の技術に基づくクルマの電動化や先進安全システムが話題の中心となりつつありますが、その一方で、過ぎ去りし日の郷愁を誘う「レトロデザイン」のクルマたちも根強い人気を誇っています。トヨタが今から約30年前に限定販売した、極めて異例の記念モデル「トヨタ クラシック」は、現在SNSでどのような評価が見られるのでしょうか。【画像