私はコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。ある日娘のツムギ（23才）が困惑した様子で相談してきました。彼氏のノブトくんが「自分のカフェを開きたい」と言い出し、仕事を辞めて店を手伝ってほしいと要請してきたのだとか。私たちが直接事情を聞くと、ノブトくんは目を輝かせて自分の夢を熱く語ってきました。しかしノブトくんには資金もなければ人脈もなく、計画はツムギのことを犠牲にする前提です。私たちは呆れかえってしま